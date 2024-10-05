05 Ekim 2024, Cumartesi
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Hititler'den kalan tuz mağarası umut oldu
Çankırı'da hayata geçirilen proje çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen KOAH ve astım hastaları, Hititler'den kalan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasında sağlıklarına kavuşmaya çalışıyor. Hastaların tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirten Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu, yüzde 50'ye yakın iyileşme görüldüğünü söyledi.