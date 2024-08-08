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Hititlerden kalan mucize

Hititlerden kalan mucize

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.08.2024 17:03
Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "yer altı tuz şehri" diye adlandırılan mağaraya turistler yoğun ilgi gösteriyor. Mağaranın havası birçok hastalığa iyi geliyor.
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