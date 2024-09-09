09 Eylül 2024, Pazartesi
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Hırvatistan’da yağmur yağışı hayatı felç etti!
Hırvatistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Ülkenin güneyindeki tarihi Dubrovnik kentine sadece 2 saat içerisinde aylık yağış ortalaması kadar yağmur yağarken, açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen bir çocuk hafif yaralandı. Drenaj sistemi kısa sürede büyük miktardaki suyu taşıyamadığı için kentin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı kentte çok sayıda araç hasar gördü.