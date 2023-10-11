11 Ekim 2023, Çarşamba
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Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı kamerada
Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir çiğ köfteci dükkanına giren hırsızlık şüphelisi kişi, iş yerinin kasasından hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada dükkan sahibi tarafından fark edildi. İddiaya göre, kaçmak isteyen şüpheli, iş yeri sahibi tarafından yakalanınca, esnaf komşuları da desteğe geldi. Hırsızı yakalayan esnaf, şüpheliye meydan dayağı atarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin de “Kavgayı ayırmayın” diye destek verdiği duyuldu.