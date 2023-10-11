11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı kamerada

Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2023 14:41
Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir çiğ köfteci dükkanına giren hırsızlık şüphelisi kişi, iş yerinin kasasından hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada dükkan sahibi tarafından fark edildi. İddiaya göre, kaçmak isteyen şüpheli, iş yeri sahibi tarafından yakalanınca, esnaf komşuları da desteğe geldi. Hırsızı yakalayan esnaf, şüpheliye meydan dayağı atarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin de “Kavgayı ayırmayın” diye destek verdiği duyuldu.
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Adıyaman’da deprem konutları
Adıyaman'da deprem konutları
Gazze’de siviller bombalanıyor
Gazze'de siviller bombalanıyor
Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Adana’da kan donduran olay!
Adana'da kan donduran olay!
Araç sahipleri dikkat! Parça elinde kaldı
Araç sahipleri dikkat! Parça elinde kaldı
Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası görüştü
Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası görüştü
Dilan Polat’ınkliniğine silahlı saldırı düzenlendi
Dilan Polat’ınkliniğine silahlı saldırı düzenlendi
Barışmak umudu kavgayla sonuçlandı!
Barışmak umudu kavgayla sonuçlandı!
Pusu kurup 9 milyon çaldılar!
Pusu kurup 9 milyon çaldılar!
Ardahan’ın yüksekleri karla beyaza büründü
Ardahan'ın yüksekleri karla beyaza büründü
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
Daha Fazla Video Göster