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Hırsızların yakalandıkları anlar kamerada

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Giriş: 08.02.2024 13:15
İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan, buldukları kontak anahtarları ile park halindeki otomobilleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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