Hırsızların yakalandıkları anlar kamerada

İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan, buldukları kontak anahtarları ile park halindeki otomobilleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.