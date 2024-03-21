Hırsızları kırılmaz cam bile durduramadı! 2 dakikada 250 bin dolarlık hırsızlık

İstanbul Kadıköy'de 4 hırsız gece saatlerinde bir kuyumcuya geldi. Korumalı camı kırıp içeri giren hırsızlar yaklaşık iki dakikada 250 bin dolarlık altını alıp kaçtı. Şüphelilerden 3'ü yakalandı, 1'ini ise yakalama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.

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