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Hırsızları kırılmaz cam bile durduramadı! 2 dakikada 250 bin dolarlık hırsızlık

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.03.2024 20:53
İstanbul Kadıköy'de 4 hırsız gece saatlerinde bir kuyumcuya geldi. Korumalı camı kırıp içeri giren hırsızlar yaklaşık iki dakikada 250 bin dolarlık altını alıp kaçtı. Şüphelilerden 3'ü yakalandı, 1'ini ise yakalama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.
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