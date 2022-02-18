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Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap, "Sana ne senin malın mı?"

İHA
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Giriş: 18.02.2022 11:04
Bayrampaşa’da girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa pişkin pişkin, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap verdi. Uyarılara aldırış etmeyen hırsızların, bakkaldan sigaraları çaldıkları o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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