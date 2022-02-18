Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap, "Sana ne senin malın mı?"

Bayrampaşa’da girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa pişkin pişkin, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap verdi. Uyarılara aldırış etmeyen hırsızların, bakkaldan sigaraları çaldıkları o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.