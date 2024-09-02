Hırsızlar navigasyonda geziyor! Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Navigasyon ve sokak görüntüleme uygulamaları hayatı kolaylaştırdığı kadar hırsızlara da davetiye çıkarıyor. Uygulamayı kullanan hırsızlar oturdukları yerden semtinizi, evinizi öğreniyorlar harekete geçmek içinse sosyal medyadan nerede olduğunuzu takip ediyorlar.

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