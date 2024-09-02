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Hırsızlar navigasyonda geziyor! Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Hırsızlar navigasyonda geziyor! Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 02.09.2024 10:21
Navigasyon ve sokak görüntüleme uygulamaları hayatı kolaylaştırdığı kadar hırsızlara da davetiye çıkarıyor. Uygulamayı kullanan hırsızlar oturdukları yerden semtinizi, evinizi öğreniyorlar harekete geçmek içinse sosyal medyadan nerede olduğunuzu takip ediyorlar.
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