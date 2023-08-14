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Hırsızlar en yakınındakiler çıktı! Kızı ve damadı eski büyükelçi Aka'ya hayatının şokunu yaşattı

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 16:33
Eski büyükelçi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. İkili, tabloyu müzayedede satmaya çalışınca yakayı ele verdi.
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