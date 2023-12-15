15 Aralık 2023, Cuma
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Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı! Kaplamalar çalınınca esnaf yağmurlu havada su altında kaldı
Bursa'dan akıl almaz bir hırsızlık olayı. Hırsızların hedefinde tarihi Kapalı Çarşı'nın çatısını kaplayan kurşunlar vardı. Kurşun kaplamaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Yağmurlu havalarda çatısı akan çarşı esnafı bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor. İşte o haberin detayları…