12 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Kırıkkale'de hastane önünde bulunan banka ATM'lerinin kapılarını spiral makinesi ile kesip soymaya kalkışan iki hırsızlık şüphelisinden biri, hemşirenin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.