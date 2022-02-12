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Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar

İHA
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Giriş: 12.02.2022 11:00
Kırıkkale'de hastane önünde bulunan banka ATM'lerinin kapılarını spiral makinesi ile kesip soymaya kalkışan iki hırsızlık şüphelisinden biri, hemşirenin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
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