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Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı

İHA
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Giriş: 25.08.2022 16:47
Adana’da bir kişi, boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira para alan kişi, kayıplara karışırken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı
Çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı
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