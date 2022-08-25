25 Ağustos 2022, Perşembe
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Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı
Adana’da bir kişi, boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira para alan kişi, kayıplara karışırken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.