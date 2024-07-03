Hırsızı komşularıyla birlikte dövdü! Kaza kavgasında kaçarken başka araca çarptı

Esenyurt'ta evinin önündeki otomobiline bir kişinin girdiğini gören araç sahibi, komşuları ile sokağa çıkarak şüpheliyi darp etti. Yine Esenyurt'ta yaşanan bir trafik kavgasında da, kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarpınca ortalık karıştı.

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