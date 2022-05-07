07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü
İzmir'in Çiğli ilçesinde, araziden pulluk çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisinin peşine yeğeniyle birlikte düşen bir kişi, yakaladığı şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu. Arbedede araya giren yeğen ise yanlışlıkla kurşunların hedefi olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği hırsızlık şüphelisi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.