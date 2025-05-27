27 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı! O anlar kamerada
Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı! O anlar kamerada

Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2025 13:02
Esenyurt’ta bir zincir marketten daha önce hırsızlık yapan şahıs, tekrar aynı mağazaya gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Durdurmak istediklerinde ise hırsız kaçmaya çalışarak personellerden birinin parmağını ısırdı. Aralarında yaşanan arbede sonucunda şahıs mağaza müdürü tarafından etkisiz hale getirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı! O anlar kamerada
Yakalanan hırsız çalışanın parmağını ısırdı!
Yakalanan hırsız çalışanın parmağını ısırdı!
59 yıl 5 farklı isimle yaşadı!
59 yıl 5 farklı isimle yaşadı!
Gümüşkanat Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Gümüşkanat Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu!
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu!
Esenyurt’ta küçük kalplere dokunan proje
Esenyurt'ta küçük kalplere dokunan proje
Anız yakanlara para ve hapis cezası!
Anız yakanlara para ve hapis cezası!
Düğün salonundaki ölümde 1 kişi tutuklandı
Düğün salonundaki ölümde 1 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da sahte altın dolandırıcılığı kamerada
Diyarbakır'da sahte altın dolandırıcılığı kamerada
Gözyaşlarıyla anlattı: Hoş bulduk Allah’ım
Gözyaşlarıyla anlattı: Hoş bulduk Allah'ım
Tenekeye sıkışan kaplumbağayı vatandaş kurtardı
Tenekeye sıkışan kaplumbağayı vatandaş kurtardı
Keklik avına 43 bin lira ceza
Keklik avına 43 bin lira ceza
Kar örtüsünün kalktığı Kaçkar Dağları’nda bahar güzelliği
Kar örtüsünün kalktığı Kaçkar Dağları'nda bahar güzelliği
Daha Fazla Video Göster