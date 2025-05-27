Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı! O anlar kamerada

Esenyurt’ta bir zincir marketten daha önce hırsızlık yapan şahıs, tekrar aynı mağazaya gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Durdurmak istediklerinde ise hırsız kaçmaya çalışarak personellerden birinin parmağını ısırdı. Aralarında yaşanan arbede sonucunda şahıs mağaza müdürü tarafından etkisiz hale getirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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