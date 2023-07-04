Hırsız sandı, ayı çıktı; o anlar kamerada

Tolga Kumaş yayla dönüşü geldiği evinin, arka balkon kapısının kırık, eşyaların etrafa saçıldığını fark etti. Evine hırsız girdiğinden şüphelenen Kumaş, güvenlik kameralarını izleyince, eve ayının girdiğini fark etti. Balkon kapısını kırıp eve giren ayı, balkondaki dolap içerisinde bulduğu, ceviz, fındık ve çeşitli reçelleri yedi. Karnını doyuran ayı eşyaları etrafa saçarak evden uzaklaştı.