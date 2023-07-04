04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hırsız sandı, ayı çıktı; o anlar kamerada

Hırsız sandı, ayı çıktı; o anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 14:16
Tolga Kumaş yayla dönüşü geldiği evinin, arka balkon kapısının kırık, eşyaların etrafa saçıldığını fark etti. Evine hırsız girdiğinden şüphelenen Kumaş, güvenlik kameralarını izleyince, eve ayının girdiğini fark etti. Balkon kapısını kırıp eve giren ayı, balkondaki dolap içerisinde bulduğu, ceviz, fındık ve çeşitli reçelleri yedi. Karnını doyuran ayı eşyaları etrafa saçarak evden uzaklaştı.
Hırsız sandı, ayı çıktı; o anlar kamerada
Hırsız sandı, ayı çıktı; o anlar kamerada
Kontrolden çıktı karşı şeride geçip dehşet saçtı
Kontrolden çıktı karşı şeride geçip dehşet saçtı
O ili yılanlar bastı!
O ili yılanlar bastı!
Hacılar Türkiye’ye dönmeye başladı!
Hacılar Türkiye’ye dönmeye başladı!
Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı!
Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı!
Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı
Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı
Korhan Berzeg nerede?
Korhan Berzeg nerede?
FETÖ’nün imamından CHP’li isme kaset mesajı
FETÖ'nün imamından CHP'li isme "kaset" mesajı
Burdur’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Burdur’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü
Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü
Adana’da DEAŞ operasyonu!
Adana'da DEAŞ operasyonu!
Balıkesir’de korkunç kaza!
Balıkesir'de korkunç kaza!
Daha Fazla Video Göster