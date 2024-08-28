28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış
Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anının ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.