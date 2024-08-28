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Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

Hırsız kapıcı çıktı: 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çalmış

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 10:34
Mersin polisinin 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin apartman görevlisi olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, çalınan dövizlerin bir kısmının bozdurulma anının ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı.
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