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Hırsız kaçtı polisler kilometrelerce kovaladı! Film gibi operasyon

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Giriş: 01.09.2020 18:00
Güncelleme:01.09.2020 20:20
İstanbul'da film gibi bir hırsız polis kovalamacası yaşandı. Telefon çalan bir hırsızın peşinden 3 kilometre koşan polisler, hırsızı bir köşede kıstırarak yakaladı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsız kaçtı polis kilometrelerce peşinden koştu.

İstanbul'da film gibi bir kovalamaca yaşandı.

Reklam panosu değiştiren işçilerin anahtarını üstünde unuttukları araca giren hırsız cep telefonunu çaldı.

İşçiler hırsızın peşinden koşmaya başladı. Durumu gören motosikletli yunus ekibi de hırsızın peşine düştü.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızın peşinden koşan yunus polisi, yaklaşık 3 kilometre koştuktan sonra hırsızı Fulya'da yakaladı.

Hırsızın üzerinden çıkan çalıntı telefon işçilere teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı ise adliyeye sevk edildi.

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