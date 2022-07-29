29 Temmuz 2022, Cuma
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'Hırsız fare'yi ter kokusu ele verdi: Kelepçe takmayacaksanız öyle çıkarım
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi ortaya çıktı. Zaman zaman hem şehri elektriksiz bırakan hem de trafolardan çaldığı malzemelerle elektrik kurumuna yaklaşık 1.5 milyon TL zarara uğratan hırsız son işinde yakalandı.