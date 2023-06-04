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Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

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Giriş: 04.06.2023 13:16
Bursa'da eve giren hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Mehmet E.'yi, çıkan arbedede boynundan yaralayıp kaçtı. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı
Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı
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