Hırka-i Şerif dualarla ziyarete kapatıldı!

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazan boyunca ziyarete açılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif için vatandaşlar ramazan ayının son gününde de yoğunluk oluşturdu. Uzun kuyrukların görüldüğü ziyarette bazı vatandaşların duygulandığı anlar dikkati çekti. Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası yapılan dua ile ziyarete kapatıldı.

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