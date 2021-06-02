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Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi öldüren Ergin Aktaş’a 45 yıl hapis cezası

DHA
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Giriş: 02.06.2021 13:56
Güncelleme:02.06.2021 14:06
Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayıp öldürerek gemi mürettebatını da yaralayan makine yağcısı Ergin Aktaş'a 45 yıl hapis cezası verildi. Kaptan Bora Ekşi'nin yakınları, "Bora'nın gözleri kabusun olsun" diyerek gözyaşı döktü.
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