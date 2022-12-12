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Hindistan’da korkunç kaza: 3 ölü! Korkunç kaza bir aileyi hayattan kopardı

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 09:05
Hindistan'da kavşağa hız kesmeden giren TIR kazaya neden oldu. Kaza bir aileyi hayattan kopardı. 2 araç son anda kurtulurken sürücü tutuklandı.
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