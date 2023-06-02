Hindistan'da feci tren kazası: 50 kişi öldü 300 kişi yaralandı...

Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.