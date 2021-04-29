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Hindistan varyantı Türkiye'de!

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Giriş: 29.04.2021 10:34
Güncelleme:29.04.2021 10:47
Üç haftalık tam kapanma öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu kritik bir toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca, Rus aşısı Sputnik için de ilk kez tarih verdi. Koca, 6 ay için 50 milyon doz aşı için anlaşma imzalandığını söyledi.
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