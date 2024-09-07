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Hindistan uçağında bomba alarmı!

Hindistan uçağında bomba alarmı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 15:22
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçak boşaltılırken, hava sahası da uçuşa kapatıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bomba ihbarı yapılan uçak hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Saat 21'e kadar acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı. Saat 23.30'da tamamlanan çalışmaların ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Uçuş yasağı kaldırıldı." dedi. Öte yandan pilotların uçuş sürelerini doldurmasından dolayı yolcular için Hindistan'dan yeni bir uçağın geleceği açıklandı.
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