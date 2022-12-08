08 Aralık 2022, Perşembe
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Hilal Adıyaman öldürüldü mü intihar mı etti? Dikkat çeken gerçek ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta 6 Şubat tarihinde eşi Hilal Adıyaman'ı, 'Cebir veya tehdit kullanarak intihara mecbur ettiği' iddiasıyla yargılanan Musa Adıyaman'ın davasında, tanıklar dinlendi. Sağ şakağından giren kurşunla hayatını kaybeden Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım, kardeşinin solak olduğunu belirterek, "Kardeşim evliliğinin başından beri şiddet görüyordu, sanıktan korkuyordu. Olay günü sanık beni aradı. Kardeşime karşı küfürlü konuştu. Kız kardeşim bana bir şey demeye çalıştı, sanık da 'Sus seni öldürürüm' dedi. Sonra telefon kapandı" şeklinde ifade verdi.