Hiçliğin ortasındaki köy

Şanlıurfa'nın kırsal ve çorak arazisinin tam ortasında bir köy Mengalan Köyü... Belgesellere konu olacak yaşam var. Şehir merkezine çok uzak değiller ama köydeki hayat sanki çölün ortasındaymış gibi zorlu.

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