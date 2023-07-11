Hiç kimseyi umursamadan çaldılar! Bağcılar'da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı anbean kamerada

Bağcılar'da park halindeki otomobilin camını kırıp bir buçuk dakikada 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızları fark eden çevredeki kişi otomobilin sahibine seslendi ancak başarılı olamadı.