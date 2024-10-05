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Heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 12:24
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Plajlar mevkisinde meydana gelen heyelanın büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı.
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