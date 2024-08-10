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Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

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Giriş: 10.08.2024 08:32
İstanbul Heybeliada'da sabahın ilk ışıklarıyla ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, bir bölge küle döndü.

Heybeliada'da sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı. Yangın, İstanbul Heybeliada Bayraktepe mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ormanlık alanda sigara izmaritinden kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

Vatandaşlar ve itfaiye Heybeliada'daki alevleri söndürmek için seferber oldu

Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar tarafından da itfaiye ekiplerine yardım edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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