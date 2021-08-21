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Heybeliada'da orman yangınına insan zinciri ile müdahale | Vatandaşlar seferber oldu

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Giriş: 21.08.2021 13:57
Son dakika haberi... Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Vatandaşlar da insan zinciri su taşınıp yangına müdahale ediliyor.
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