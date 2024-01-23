Hesabının ele geçirilip, 452 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu; banka inceleme başlattı

Bursa'da yaşayan İrfan Kahraman (50), mobil bankacılık hesabının ele geçirildiğini, kredi kartının 20 bin TL olan nakit avans limitinin artırılıp 300 farklı hesaba 452 bin TL gönderildiğini iddia etti. Alışveriş yaparken 'yetersiz bakiye' uyarısı alınca durumu fark ettiğini, durumu şikayet ettiğini söyleyen Kahraman, avukatı aracılığıyla da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili bankanın da inceleme başlattığı belirtildi.