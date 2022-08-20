20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Hesabına her gün para akıyor! İş insanı yanlışlıkla atılan paraların sahiplerini arıyor
Elazığ’da yaşayan iş insanı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor. Gün geçtikçe hesabında biriken paralara dokunmayan iş insanı hareketiyle büyük takdir topladı.