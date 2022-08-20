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Hesabına her gün para akıyor! İş insanı yanlışlıkla atılan paraların sahiplerini arıyor

İHA
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Giriş: 20.08.2022 12:05
Elazığ’da yaşayan iş insanı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor. Gün geçtikçe hesabında biriken paralara dokunmayan iş insanı hareketiyle büyük takdir topladı.
İş insanı yanlışlıkla atılan paraların sahiplerini arıyor
İş insanı yanlışlıkla atılan paraların sahiplerini arıyor
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