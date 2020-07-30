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Herkesi ilgilendiriyor! Bilim Kurulu üyesi Kara'dan aşı uyarısı

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Giriş: 30.07.2020 14:32
Güncelleme:30.07.2020 14:36
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 salgını nedeniyle aşılarını yaptırmaktan çekinenlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kara, "Özellikle çocuklarımızın, gebelerin ve yetişkinlerin bu dönemde de aşılarını aksatmamaları lazım" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kara, özellikle çocuklar, hamileler ve yetişkinlerin de bu dönemde de aşılarını aksatmamaları gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Kara, aşıların hem hayat kurtarıcı hem de toplum sağlığının gelişimi açısından da en önemli faktörlerden olduğuna dikkat çekerek, "Covid-19'daki bulaşma rakamlarını görüyoruz hep birlikte, Covid-19'daki bulaşma bir kişiden 2, kızamık hastalığındaki bu rakam 18. Kızamık virüsü şu anda dünyada çok rahatlıkla dolaşabiliyor.

Özellikle çocuklarımızı aşısız bırakırsak bu dolaşan virüs onları çok kolaylıkla bulup yakalayarak kızamık olmalarına, hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Tetanos, difteriden çocuklarımızı kaybetme ihtimali var. Biz o nedenle onların aşılarını aksatmadan düzenli tam yaptırmamız lazım" diye konuştu.

'AŞILARIMIZI HİÇBİR ŞEKİLDE AKSATMAMALIYIZ'

Türkiye'de aile hekimleri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun erken uyarıları ve bilgilendirmeleriyle diğer ülkelere göre Türkiye'de aşı konusunda önemli bir düşüş olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kara. "ABD'nin ulusal acil durum ilan ettiği 13 Mart'tan itibaren aşılamadaki oranlardaki düşüş ilk 2 yaşta yüzde 50'nin üstünde, 2 yaşından daha büyüklerde de yüzde 60'ın üzerinde oldu. Türkiye'de ise çok ciddi bir azalma olmadı, yüzde 3 ile 4'lerde kaldı.

2 yaşından büyüklerde ise yüzde 5 gibi oldu. Oldukça düşük bir rakam ama yine de şunu söyleyelim; bu dönemde aşılarımızı hiçbir şekilde aksatmamamız lazım. Aileler aşılamaya giderken çocuklarımız eğer 2 yaşından büyükse maskesini takarak, 2 yaşından küçükse önlerine bir yüz siperliği gibi bir uygulama içerisinde ve randevu alarak aile hekimimizle görüşerek aşılama için gidersek, çocuğumuz için hiçbir şekilde risk almamış ve güvenle aşılarını yaptırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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