"Herkese merhaba, beni tutukladılar'' | 110 bin mağdur, milyon dolarlık vurgun

Öte yandan, Cancri Jewellery’nin Türkiye sorumlusu olduğu ile sürülen Kadir isimli bir kişinin, sisteme katılanlara gönderdiği videolu mesaj da ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, görüntülü mesajında, "Herkese merhaba. Şu an mahkemedeyim. Beni tutukladılar. İşin devamı yoktur. Ne demek gerek bilmiyorum. Hiç bir mağaza açılmıyor haberiniz olsun" dedi. Olayla ilgili Türkiye’de iki Türk vatandaşının tutuklandığı öğrenildi.