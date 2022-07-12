12 Temmuz 2022, Salı
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Herkes öldü sandı! 40 metre yükseklikten denize atlayan genç paniğe neden oldu
Antalya'da adrenalin tutkunu gençlerin 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayışlar korkutuyor. Falezlerin ucundan kendini boşluğa bırakan bir genç suya düştükten sonra bir süre hareketsiz kalınca paniğe sebep oldu, 10 saniye sonra kendine gelen genç yüzerek kıyıya çıktı.