19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 12:10
Rize'de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar bayramın tadını çıkarırken insan yaşamın sekteye uğramaması için faaliyet veren polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gibi meslek grupları çalışmalarına bir an bile ara vermeden devam etti.
Acılarla dolu bir hayat… Acıların sesi Müslüm Gürses | NOSTALJİ
Acılarla dolu bir hayat… Acıların sesi Müslüm Gürses | NOSTALJİ
15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor
15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev küle döndü
Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü
Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında
Herkes bayram tatilinde onlar görevinin başında
Orman yangınlarına 7/24 takip
Orman yangınlarına 7/24 takip
Şile’de at paniği! İnsanların arasına böyle daldı
Şile'de at paniği! İnsanların arasına böyle daldı
Sahada tilki var
Sahada tilki var
Termal kaplıcalara yoğun ilgi
Termal kaplıcalara yoğun ilgi
Bayram ziyaretine giderken böyle uçtu
Bayram ziyaretine giderken böyle uçtu
Kritik duruşmada neler yaşandı?
Kritik duruşmada neler yaşandı?
Osmaniye’de bamya hasadı
Osmaniye'de bamya hasadı
Bayramın son gününde İstanbul
Bayramın son gününde İstanbul
Daha Fazla Video Göster