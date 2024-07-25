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Her yıl bir önceki yıldan daha sıcak oluyor

Her yıl bir önceki yıldan daha sıcak oluyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 14:02
Her yıl bir önceki yıldan daha sıcak oluyor. Küresel ısınma afete mi dönüşüyor? Hangi önemler alınmalı?  Uzman isim A Haber'de anlattı.
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