25 Haziran 2024, Salı
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Her yıl binlerce yavru çıkıyor: Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı
Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Mersin Erdemli'deki saha yuvalarla doldu. Her gün gece yarısı çok sayıda deniz kaplumbağası kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumu ile denize dönüyor.