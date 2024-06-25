Her yıl binlerce yavru çıkıyor: Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Mersin Erdemli'deki saha yuvalarla doldu. Her gün gece yarısı çok sayıda deniz kaplumbağası kumsala çıkarak yumurtalarını bırakıp gün doğumu ile denize dönüyor.