Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor! Sağlıklı beslenme ve sık hareket etmek önemli

Türkiye'de de kalp ve damar hastalıkları en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kanser nedeniyle yaşanan kayıplarsa bu rakamın yarısını oluşturuyor.

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