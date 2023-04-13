13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor! Sağlıklı beslenme ve sık hareket etmek önemli

Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor! Sağlıklı beslenme ve sık hareket etmek önemli

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 08:25
Güncelleme:13.04.2023 08:26
Türkiye'de de kalp ve damar hastalıkları en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kanser nedeniyle yaşanan kayıplarsa bu rakamın yarısını oluşturuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor
Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor
Teldeki kuşu kurtarmak isterken...
Teldeki kuşu kurtarmak isterken...
İstanbul’da Fatih’te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü!
İstanbul'da Fatih'te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü!
Üsküdar’da gündüz vakti bıçaklı saldırı kamerada
Üsküdar'da gündüz vakti bıçaklı saldırı kamerada
Şiddet gören bebek koruma altına alındı
Şiddet gören bebek koruma altına alındı
İzmir’de hastanedeki kavga kamerada!
İzmir'de hastanedeki kavga kamerada!
İstanbul’da gece yarısı ilginç olay!
İstanbul’da gece yarısı ilginç olay!
Dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!
Dans ederek hırsızlık yapan şahıs kamerada!
Kocasından dayak yedi: Polise saldırdı
Kocasından dayak yedi: Polise saldırdı
Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor!
Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor!
Devletimiz verdiği sözü tuttu
"Devletimiz verdiği sözü tuttu"
Yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?
Yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?
Daha Fazla Video Göster