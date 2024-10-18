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Her yerde aranıyordu, gardıropta yakalandı!

Her yerde aranıyordu, gardıropta yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 19:35
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gardıropta saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
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