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Her yerde aranıyordu! Bahadır Ekiz'in cesedi kuyuda bulundu

DHA
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Giriş: 31.01.2023 11:04
Sancaktepe'de 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi, inşaat alanındaki kuyuda bulundu. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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