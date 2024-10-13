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Her şey bir merakla başladı! Doğal taşları mücevhere dönüştürüyor

Her şey bir merakla başladı! Doğal taşları mücevhere dönüştürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 15:54
Doğadaki değerli taşları deneme yanılma yöntemiyle işledi. Amerikan Taş Kesimciler Birliği'nin verdiği değerli taş Oscar'ı sayılan ödüllerde farklı zamanlarda dereceler elde etti. İzmirli Gülay Atıcı Ertan dünyadaki 40 taş kesim ustasından biri.
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