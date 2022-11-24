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Her satırı kan dondurdu! Denizli, İzmir ve Kayseri’de aynı gece 3 kadın dehşeti yaşadı

DHA
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Giriş: 24.11.2022 16:47
Denizli, İzmir ve Kayseri'de önceki gece 3 kadın, 3 farklı şehirde aynı gece erkek şiddeti sebebiyle pompalı tüfek, bıçak ve yakıcı sıvılarla dehşeti yaşadı.
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
3 kadın 3 farklı şehirde dehşeti yaşadı!
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