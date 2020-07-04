Her gün milyonlarca ekmek çöpe gidiyor |Video

Türkiye'de ekmek israfı giderek artıyor. Salgın döneminde ekmek satışı yüzde 20 oranında azalsa da ekmek israfındaki tablo değişmedi. Günde 7 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşı ekmek israfı noktasında daha duyarlı olmaya davet etti.

Koronavirüsten kaynaklı çok sayıda vatandaş ekmeğini evde yapmaya başlasa da ekmek israfındaki tablo ne yazık ki değişmedi.

HER GÜN 9 MİLYON TL ÇÖPE ATILIYOR

Ekmek israfına ilişkin yeni verileri paylaşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor.

İsraf edilen ekmeklerin piyasa değeri ise 9 milyon TL'ye yakın...

Söz konusu ekmek israfında 1,25 liralık bir adet ekmekten yola çıkılarak hesap yapıldığında, yılda yalnızca 3 milyarı aşkın bir bedel çöpe gidiyor.

Mart ayında Google arama motorunda evde ekmek yapımı cümlesinin aratılma oranı bir önceki aya göre yüzde 100 arttı. Evde ekmek yapımı tarifleri, videoları 3 milyondan fazla izlendi.

Un, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin satışında da patlama yaşanırken, ekmek satışları yüzde 20'nin üzerinde azaldı. ancak israfın boyutunda herhangi bir azalma olmadı.

Evde ekmek yapılsa dahi israfın boyutunun değişmediğine dikkat çeken tesk başkanı palandöken, vatandaşı ekmek israfı noktasında daha duyarlı olmaya çağırdı.

Palandöken, israfın ulaştığı rakamlarla yılda 300 adet 40 derslikli okul yapılabileceğini hatırlattı.