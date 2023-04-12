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Her gün deprem yaşıyorlar! Yıllar sonra çalışan hat kabusları oldu

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Giriş: 12.04.2023 10:19
Lüleburgaz'a bağlı Durak Mahallesi'nde yaşayanların gözüne son üç yıldır uyku girmiyor. Nedeni ise oldukça ilginç. ATV Haber ekibinden Yavuz Oymak orada yaşananları aktardı.
Her gün deprem yaşıyorlar! HER GÜN DEPREM YAŞIYORLAR!

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