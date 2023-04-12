12 Nisan 2023, Çarşamba
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Her gün deprem yaşıyorlar! Yıllar sonra çalışan hat kabusları oldu
Lüleburgaz'a bağlı Durak Mahallesi'nde yaşayanların gözüne son üç yıldır uyku girmiyor. Nedeni ise oldukça ilginç. ATV Haber ekibinden Yavuz Oymak orada yaşananları aktardı.