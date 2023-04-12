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Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor! Malatya'da çalışmalar devam ediyor

İHA
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Giriş: 12.04.2023 15:25
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 3 bin 609 yıkık ve acil yıkılacak yapıda çalışmalar tamamlandı, kentteki enkazın yüzde 83'ü kaldırıldı.
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