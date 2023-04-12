Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor! Malatya'da çalışmalar devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 3 bin 609 yıkık ve acil yıkılacak yapıda çalışmalar tamamlandı, kentteki enkazın yüzde 83'ü kaldırıldı.