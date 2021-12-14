Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'le ilgili üzücü haber... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

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İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına devam eden ünlü şarkıcı, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, aşkı da sosyal medyadan bu fotoğrafla ilan etmişti.