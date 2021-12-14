14 Aralık 2021, Salı
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Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'le ilgili üzücü haber... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti. İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
ORKULUKLARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.
SEVGİLİSİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, ÜNLÜ ŞARKICI ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ HASTANEYE KALDIRILDI
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
6 YILLIK ARKADAŞIYLA MAYIS AYINDA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına devam eden ünlü şarkıcı, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, aşkı da sosyal medyadan bu fotoğrafla ilan etmişti.
ORKULUKLARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.
SEVGİLİSİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, ÜNLÜ ŞARKICI ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
HEPSİ GRUBU'NUN ESKİ SOLİSTİ HASTANEYE KALDIRILDI
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
6 YILLIK ARKADAŞIYLA MAYIS AYINDA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Hepsi Grubu ile yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına devam eden ünlü şarkıcı, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, aşkı da sosyal medyadan bu fotoğrafla ilan etmişti.