Hep "Önce Vatan" dedi! Kahraman şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın hikayesi

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan vatanı millet ve inandıkları için görevi başında şehit oldu. O geride koca bir ordu ve kahramanlık hikayesi bıraktı. Görev süresince destan yazmadı yazdırdı. İşte o kahraman şehidimizin hikayesi…

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan vatanı millet ve inandıkları için görevi başında şehit oldu. O geride koca bir ordu ve kahramanlık hikayesi bıraktı. Görev süresince destan yazmadı yazdırdı. İşte o kahraman şehidimizin hikayesi…