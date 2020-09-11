11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hep "Önce Vatan" dedi! Kahraman şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın hikayesi

Hep "Önce Vatan" dedi! Kahraman şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın hikayesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2020 13:21
Güncelleme:11.09.2020 13:21
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan vatanı millet ve inandıkları için görevi başında şehit oldu. O geride koca bir ordu ve kahramanlık hikayesi bıraktı. Görev süresince destan yazmadı yazdırdı. İşte o kahraman şehidimizin hikayesi…

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan vatanı millet ve inandıkları için görevi başında şehit oldu. O geride koca bir ordu ve kahramanlık hikayesi bıraktı. Görev süresince destan yazmadı yazdırdı. İşte o kahraman şehidimizin hikayesi…

İdlib şehidi Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı İDLİB ŞEHİDİ TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a veda ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN’A VEDA
Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a son veda! DAĞLARIN VE ÇÖLLERİN ONURLU SAVAŞÇISI ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN’A SON VEDA!
Başkan Erdoğandan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğanın ailesine taziye telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU
Abdullah Ağar İdlib komutanı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğanı anlattı: Bizi ve doktorları dinlemedi görevinin başına gitti ABDULLAH AĞAR İDLİB KOMUTANI ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN'I ANLATTI: BİZİ VE DOKTORLARI DİNLEMEDİ GÖREVİNİN BAŞINA GİTTİ
MSB duyurdu! İdlibden acı haber: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle şehit oldu MSB DUYURDU! İDLİB'DEN ACI HABER: TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN KALP KRİZİ NEDENİYLE ŞEHİT OLDU

Hep Önce Vatan dedi
Hep "Önce Vatan" dedi
Balıkçıların ağına takıldı! Dikenli dev...
Balıkçıların ağına takıldı! Dikenli dev...
İzlerken yüreğiniz yanacak! Ölümcül tuzak
İzlerken yüreğiniz yanacak! Ölümcül tuzak
Ayvalık'ta sağlık ocağında dehşet! Hemşireleri dövdü...
Ayvalık'ta sağlık ocağında dehşet! Hemşireleri dövdü...
Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Şehit Tuğgenerale veda
Şehit Tuğgenerale veda
Pitbull dehşeti! Korkunç görüntüler
Pitbull dehşeti! Korkunç görüntüler
Uzunluğu tam 3 metre! İstanbul'da Piton operasyonu
Uzunluğu tam 3 metre! İstanbul'da Piton operasyonu
İstanbul için korkutan kuraklık uyarısı
İstanbul için korkutan kuraklık uyarısı
Beyrut'ta korkutan yangın
Beyrut'ta korkutan yangın
Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
Öğrenci online derste gasp edildi!
Öğrenci online derste gasp edildi!
Daha Fazla Video Göster