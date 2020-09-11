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Hep "Önce Vatan" dedi! Kahraman şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın hikayesi
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan vatanı millet ve inandıkları için görevi başında şehit oldu. O geride koca bir ordu ve kahramanlık hikayesi bıraktı. Görev süresince destan yazmadı yazdırdı. İşte o kahraman şehidimizin hikayesi…
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan vatanı millet ve inandıkları için görevi başında şehit oldu. O geride koca bir ordu ve kahramanlık hikayesi bıraktı. Görev süresince destan yazmadı yazdırdı. İşte o kahraman şehidimizin hikayesi…